Roma, paura alle Poste: danneggia a colpi di estintore la porta d’ingresso, poi se la prende con uno scooter

Momenti di tensione ieri mattina presso l’Ufficio Postale situato lungo la circonvallazione Gianicolense quando un uomo, visibilmente agitato, ha iniziato a colpire con un estintore la porta d’ingresso dell’ufficio creando non poca apprensione tra i clienti in quel momento presenti all’interno. Immediatamente, a causa della situazione potenzialmente pericolosa, diverse chiamate sono state fatte al 112: sul posto sono quindi giunti in poco tempo i Carabinieri.

Cosa è successo ieri alla Posta di circonvallazione Gianicolense

Ad intervenire sono stati i Militari della Stazione Roma Monteverde Nuovo che hanno prontamente bloccato l’uomo mettendolo in condizioni di non nuocere. Dopodiché è stato ricostruito l’accaduto. In particolare è stato accertato che oltre alla porta di ingresso dell’Ufficio Postale l’uomo aveva rivolto la sua cieca rabbia contro uno scooter parcheggiato nelle vicinanze, provocandogli anche in questo caso diversi danni. L’uomo è stato quindi portato in Caserma per l’identificazione.

Estintore rubato da un centro di accoglienza

L’esagitato è un 23enne nigeriano ospitato presso un “Centro Prima Accoglienza Rifugiati” poco distante, da dove era riuscito, poco prima, ad asportare l’estintore. Prima di dirigersi verso la Posta ed accanirsi contro i locali per motivi che restano al momento ancora ignori. Adesso, comunque, dovrà rispondere dei reati di furto e danneggiamento aggravato. Fortunatamente nella circostanza nessuno è rimasto ferito.

La lite nel centro di accoglienza

Sempre le scorse ore a Roma è andata in scena un’aggressione in un altro centro di accoglienza, stavolta situato sulla Via Casilina. In questo caso il diverbio, scoppiato per un posto letto, è finita addirituttra a coltellate: a un nuovo arrivato, un 27enne guineano, era stata assegnata la branda dove dormiva un 22enne di nazionalità turca, e quest’ultimo non era per niente intenzionato a cedere alle nuove disposizioni. Da qui lo scoppio della discussione finita con una coltellata del 22enne al 27 che gli ha perforato il polmone.