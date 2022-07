Roma, paura in strada: 26enne gira armato, era ricercato

Era armato di pistola e con un colpo in canna. È stato arrestato questa mattina, poco prima delle 10, un 26enne di origini marocchine sospettato di aver messo a segno alcune rapine tra Roma e Frosinone.

Leggi anche: Roma, arrestato pericoloso rapinatore: colpi-lampo armato fino ai denti, in manette 26enne

26enne ricercato e arrestato a San Basilio

Come anticipato, il fermo è avvenuto questa mattina poco prima delle 10. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia in via Pievebovigliana, nella zona di San Basilio. Il ragazzo, 26enne di origini marocchine, era ricercato da giorni dal personale dell’arma in quanto sospettato di essere l’autore di vari eventi criminosi e rapine nelle città di Roma e Frosinone.

La tentata fuga

Il ricercato e’ stato rintracciato dalla Polizia Giudiziaria di San Basilio su via Pievebovigliana. Qui, l’uomo, pur di non farsi acciuffare, ha tentato la fuga. Una volta raggiunto é stato bloccato dagli agenti.