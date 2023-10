Roma, paura in via della Magliana: crolla un (altro) albero

Gli alberi ormai cadono come birilli a Roma. E in via della Magliana altezza Grottoni è caduto un platano. Ancora una volta un incidente che poteva provocare conseguenze serie. Proprio mentre l’albero è precipitato sull’asfalto si è trovato a passare un uomo, un 50enne, in sella al suo motorino. Tanta la paura per le sorti del centauro che, per fortuna, ha riportato solo lievi ferite.

Un altro crollo che si somma agli altri casi che si registrano ormai da tempo a Roma

Si tratta probabilmente di un altro caso che va a sommarsi ai tanti altri che si registrano ormai da qualche tempo a Roma. Solo pochi giorni fa un episodio analogo. Un albero è crollato sulla via del Mare, anche in questo caso, è stato solo per fortuna che non ci sono state conseguenze più serie. Ma ancora nel quartiere Marconi poco più di una settimana fa un albero è caduto su un’auto in transito. Tanta la paura per la giovane conducente del veicolo che per fortuna non ha riportato conseguenze più serie. E anche nella zona Nord della Capitale due mesi fa un uomo in macchina è stato colpito da un albero, caduto proprio mentre si trovava a passare.

Il ripetersi di questi episodi spaventa i cittadini che temono per la propria incolumità

Il ripetersi di questi episodi non solo preoccupa, ma spaventa. I romani non possono non temere per la loro incolumità a causa di un fenomeno per il quale la Procura della Repubblica di Roma ha deciso di aprire un fascicolo di indagine. I magistrati capitolini già due mesi fa nel rilevare lo strano ripetersi del fenomeno avevano avviato un’inchiesta per disastro colposo. Questo ennesimo episodio, oggi in via della Magliana va a riempire ulteriormente il faldone del susseguirsi di crolli di alberi che si stanno verificando in città. (Foto di Mimmo della Pizzeria Il Cavallino a Roma)