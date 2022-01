Roma, paura nella notte: appartamento completamente distrutto dalle fiamme, 6 persone intossicate

Momenti di terrore questa notte, intorno alle ore 4:30, a Roma, in via Arrigo Davila al civico 42, dove un incendio ha completamente distrutto un appartamento all’7° piano di una palazzina e provocato il ferimento di 6 persone.

Roma, devastante incendio nella notte: distrutto appartamento

Le fiamme sono scaturite improvvisamente mentre gli abitanti della casa dormivano: l’incendio è partito presumibilmente dalla camera da letto e in pochissimo tempo ha coinvolto l’intero appartamento e invaso di fumo l’abitazione del piano sovrastante. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 7A, AS1, 12A e il carro teli, che hanno tratto in salvo tre persone dell’ottavo piano che rischiavano l’intossicazione da fumo, oltre alle quattro persone che si trovavano all’interno dell’appartamento colpito dalle fiamme. Tutte e tre sono rimaste leggermente intossicate e sono state portate in ospedale al S. Eugenio.

Anche le tre persone che erano nell’appartamento incendiato sono rimaste ferite e leggermente intossicate e sono state trasportate in ospedale, due al S. Eugenio e una al San Giovanni.

Una bambina tra i feriti

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati impartire dalle4:30 in un incendio nell’abitazione di via Davila. “Numerose squadre provenienti da Ostiense, Tuscolano, Nomentano e Centrale sono intervenute per spegnere le fiamme – dichiara Riccardo Ciofi, segretario generale Fns Cisl Roma Capitale e Rieti – e hanno prontamente provveduto a evacuare la palazzina e mettere in salvo un nucleo familiare di 3 persone, compresa una bambina e l’anziana proprietaria dell’appartamento. Le cause dell’incendio sono ancora imprecisate”, conclude Ciofi.

