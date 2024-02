Roma, paura nella sede della Corte di Appello: crollato controsoffitto

Attimi di paura stamattina a Roma presso la sede della Corte di Appello a Roma. Qui, circa un’ora fa, è crollata una parte di controsoffitto. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Allarme stamani in Via Romeo Romei al civico 2 all’interno dell’edificio dove ha sede la Corte di Appello (sezione penale, ndr) interessata da un crollo. A cedere, distaccandosi, una porzione di controsoffitto, presumibilmente a seguito di alcune infiltrazioni di acqua. Stando alle prime informazioni disponibili non risulterebbero feriti. Sul posto, per le verifiche tecniche del caso, sono al lavoro i Vigili del Fuoco (giunti dal distaccamento prati con la squadra 9/A), presente anche il funzionario del Comando Provinciale di Roma.