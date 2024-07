Roma, paura su via Portuense: appartamento a fuoco. Anziano intossicato

Tanta paura stamattina per l’incendio di un appartamento situato al civico numero 549 di via Portuense a Roma. La richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa dei Vigili del fuoco alle 6 e 15 di stamattina, venerdì 26 luglio. E i soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto per spegnere il rogo e verificare che nessuno fosse rimasto coinvolto.

Due squadre e un’autobotte intervengono per spegnere il rogo

Ad accorrere sono state due squadre e un’autobotte dei Vigili del Fuoco che una volta sul posto hanno constatato che le fiamme avevano interessato un appartamento al piano terra di una palazzina, locali utilizzati per ricovero di materiale di vario genere. A preoccupare i soccorritori la presenza al piano superiore di tre persone anziane.

Paura per tre anziani: uno ha necessitato delle cure del 118

Per quanto il fuoco non abbia interessato l’abitazione sovrastante, uno dei tre anziani è risultato leggermente intossicato dal rogo, per questo i Vigili del fuoco hanno provveduto a trasportarlo fuori dallo stabile e affidarlo alle cure degli operatori sanitari del 118. Le operazioni di spegnimento sono poi proseguite e solo in un secondo momento sarà possibile svolgere le indagini utili a stabilire qual è stata l’origine dell’incendio.