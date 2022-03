Roma, perde il marito per un tumore e deve curare il suo: raccolti quasi 40 mila euro in poche ore per la giovane madre di due bimbi

Perde il marito per un tumore e deve curare il suo, oltre a crescere i due figli piccoli. La storia viene raccontata su GoFundMe da Luca Mongelli, un amico che, grazie alla campagna, ha raccolto oltre 31mila euro in poche ore.

Angelico e Francesca sono una coppia giovane e felice. “Entrambi sportivi – scrive Luca sulla piattaforma per la raccolta fondi – condividono l’amore per lo sport. Angelico scopre di avere un linfoma gastrico. Dopo poco anche Francesca scopre di avere un tumore, al seno. Condividono la malattia. Entrambi non possono più lavorare. Emanuele e Francesco, i loro due piccoli, di 5 e 6 anni, sono il tesoro che vogliono custodire.

Angelico comincia per primo le cure, radioterapia, chemio, etc. La famiglia tiene, la comunità si stringe. Francesca anche comincia le cure, radio, chemio… Gli amici pregano, loro si affidano, la battaglia è cominciata. Francesca reagisce positivamente alle cure. Angelico no. Il suo tumore non ne vuol sapere, e lui peggiora. Le terapie sperimentali non funzionano. Si passa alla terapia d’urto. Pronti al peggio accade il miracolo: il tumore è sparito”.

Tra i due è Angelico quello che sta meglio: dopo lunghe cure il tumore sparisce e può finalmente dedicarsi a Francesca, alle prese con la mastectomia.

La ricaduta

“Trovano una nuova casa, traslocano. Francesca sta meglio, si riprende. Ma Angelico – racconta Mongelli – incontra di nuovo il suo ospite: il tumore torna a fargli visita. Ora il tumore è ovunque, e Angelico non è più operabile, ha perforato lo stomaco”.

Angelico muore e Francesca a settembre ha un intervento alle ovaie, un affitto da pagare e soprattutto due bambini da crescere. Ma non è sola. Ci sono tutti coloro che hanno visto nella loro storia una testimonianza di fede e di luce. Tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia e hanno pensato che fosse giusto fare qualcosa per Angelico e Francesca e i loro bimbi.

In poche ore sono stati raccolti oltre 38 mila euro. Grazie infatti alla raccolta organizzata dagli amici potrà pagare l’affitto per tutto il prossimo anno, sostenere i costi di tutte le cure e pensare al sostentamento dei bimbi. Almeno per il primo anno.

La solidarietà è stata travolgente, grazie a diverse centinaia di donazioni. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/z4c23- angelico-in-cielo-aiutiamo- francesca