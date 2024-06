Roma, pesta la compagna e la manda in ospedale: di ritorno a casa la picchia nuovamente

Era finita al pronto soccorso per lesioni che aveva dichiarato di essersi procurata da sola a causa di un incidente domestico. Fino alla fine aveva cercato di proteggere il compagno violento che, anche mentre stavano tornando a casa, in zona Talenti, l’aveva aggredita nuovamente in auto, inducendo la donna, una 46enne romana a chiedere aiuto al numero unico di emergenza, il 112 e denunciare.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta sono intervenuti immediatamente riuscendo a intercettare l’auto in via di Baccanello. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma, dove si è recata anche la donna per sporgere formale denuncia, raccontando degli ultimi episodi di violenza e di un episodio precedente avvenuto nel 2023. Anche in quell’occasione la donna aveva preferito restare in silenzio, evitare di creare ‘problemi’. Forse anche solo per paura.

L’udienza di convalida e le misure

I militari hanno attivato subito il codice rosso, sempre in stretto contatto con la Procura della Repubblica di Roma e l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Condotto presso le aule di piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l’arresto del 53enne ed è stato disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con il braccialetto elettronico.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.