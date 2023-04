Roma piange Orazio Fatman: il dj delle notti capitoline si è spento a 56 anni

Roma. È morto all’età di 56 anni Orazio Fatman, tra i dj più noti nel mondo della disco club romana. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che lascia un vuoto incolmabile in quanto lo conoscevano e gli volevano bene. Originario di Riano, l’uomo era come si suol dire un ‘colosso’ delle notti capitoline. Molto noto e benvoluto, numerosi i messaggi di cordoglio che hanno fatto capolino sui social. I funerali di Fatman si terranno domani a Riano, in provincia di Roma.

Chi era Orazio Fatman, il dj delle notti capitoline

Re delle notti disco di Roma e dell’Interland, la sua è stata una lunga gavetta a seguito della quale Fatman ha poi cominciato a diventare ospite fisso dei locali più conosciuti della movida capitolina, dal Piper all’Alien passando a Room 26 in zona Eur, dove ha lavorato fino a poco tempo fa. Una sfavillante carriera artistica quella di Fatman che può vantare collaborazioni con Raf, Claudio Coccoluto, Paolo Martini, nonché essere protagonista anche della notti musicali in altre città della penisola, quali ad esempio Riccione e Rimini. Esperienze quest’ultime che contribuiranno a mantenere vivo il suo ricordo e che, senz’altro, fanno di lui un punto di riferimento della musica disco della Capitale.

I messaggi di cordoglio

Un riferimento prezioso ed importante che, purtroppo, oggi non c’è più. Davvero numerosi i messaggi di cordoglio, vicinanza e di affetto che nel corso di queste ore si sono avvicendati sui social, a testimonianza di come il dj fosse noto e benvoluto da tutti. “Ci ha lasciato un colosso della Nightlife capitolina. Chiunque mai decidera’ di approcciare a questo lavoro, possa avere lui come migliore esempio di Stile, classe e professionalità. Orazio Fatman e’ stato un vero e proprio faro del clubbin’ Italiano e a lui va da parte nostra il rispetto la stima ed ammirazione per quello che ha fatto per il settore. Ci uniamo al dolore dei suoi cari che e’ anche il nostro”. Questo ad esempio il sentito ricordo del Club Orion ma sono davvero numerosi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando per lui e la sua famiglia in questo doloroso e delicato momento.