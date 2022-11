Lutto nel mondo della musica: è morta Irene Cara, aveva 63 anni

Lutto nel mondo della musica per la morte dell’ attrice e cantante statunitense Irene Cara. La donna era conosciuta in tutto il mondo con brani come ‘Fame’ e ‘Flashdance…What a feeling’, singoli che le valsero per due volte lOoscar per la migliore canzone. A comunicare sui social il decesso dell’artista è stata la sua agente. Al momento la causa della sua morte non è stata resa nota.

È morta Irene Cara

‘Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film’, queste le parole dell’agente in ricordo dell’artista. Nata nel 1959 nel Bronx, Irene Cara era di origini portoricane da parte di padre e cubane da parte di madre. Dopo alcune esperienze nel mondo del teatro, negli anni Settanta iniziò a lavorare a Broadway e in alcune serie televisive come ad esempio Radici— le nuove generazioni. L’Apice del successo arrivò con Flashdance e Saranno Famosi ma negli anni Ottanta l’artista continuò a cantare e a recitare.