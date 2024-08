Roma, piena di lividi e fratture: “Sono caduta nella doccia”, il compagno conferma ma la verità è un’altra

Donna finisce in Ospedale con gravi ferite ma il suo racconto non convince. “Sono caduta nella doccia”, il compagno conferma la versione dei fatti, poi la scoperta. La drammatica vicenda, la Polizia ferma un ragazzo di 32 anni.

Picchiata dal compagno ma per paura di ritorsioni non lo aveva denunciato. Nei giorni scorsi i poliziotti erano intervenuti in un appartamento di Roma, in zona Aurelio, a seguito di una segnalazione giunta al 112. A chiamare le forze dell’ordine era stato un vicino che aveva udito le urla di una donna che richiedeva di essere soccorsa. Giunti sul posto, gli agenti l’anno trovata effettivamente ferita, con evidenti lividi in varie parti del corpo e sul volto. La donna, a quel punto, ha riferito agli agenti di essere caduta accidentalmente nella doccia, versione confermata dal compagno presente in quel momento nell’appartamento.

L’arrivo in Ospedale e la scoperta della verità

Qualcosa però nel racconto non tornava. La vittima è stata trasportata in ospedale dato che, sin da subito, è apparso come la gravità delle lesioni riportate non fosse compatibile con la dinamica di un incidente domestico, come riferito agli agenti. Non a caso, una volta giunta in pronto soccorso, la stessa ha dichiarato che, in realtà, quella sera aveva subito un’aggressione da parte del compagno che l’aveva colpita con schiaffi e calci, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi.

La donna ha inoltre riferito che, da tempo, era vittima di maltrattamenti da parte del compagno e di aver avuto paura di denunciarlo per le possibili ritorsioni del ragazzo. La donna è stata refertata con una prognosi di 42 giorni per le diverse fratture e contusioni mentre la Polizia si è attivata per fermare il compagno. Il 32enne, questa la sua età, è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’operato della PG