Roma, piromane incendia cassonetto nella notte: divorata dalle fiamme anche un’auto

Roma. Ancora un piromane in azione. Ad essere preso di mira dal malvivente, attualmente non identificato, un cassonetto poi completamente arso dalle fiamme. Oltre il cassonetto a risultare poi completamente distrutta dal rogo anche un’auto posteggiata nelle vicinanze. Il piromane ha agito indisturbato nella notte e, una volta segnalato l’accaduto, sono poi giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Auto in fiamme a Roma, appiccato il fuoco a tre macchine su Fonte Ostiense: caccia al piromane

Cassonetto dato alle fiamme da un piromane, coinvolta nel rogo anche un’auto

I fatti sono avvenuti nella notte dello scorso tre aprile sulla Circonvallazione gianicolense. Qui una persona ha incendiato un cassonetto e le fiamme che sono poi divampate hanno lambito una Ford Fiesta parcheggiata nelle vicinanze. A seguito del rogo che si è rapidamente esteso anche alla vettura, quest’ultima è andata completamente distrutta. Danneggiati, seppur in modo lieve, dal calore anche le altre auto e gli scooter parcheggiati lungo la strada. Un’amara sorpresa per il proprietario dell’auto che l’indomani ha dovuto fare i conti con quanto capitatogli. In corso le indagini da parte dei militari della compagnia di Trastevere per risalire all’identità del piromane.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Fatto scattare l’allarme sono prontamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Un’amara sorpresa quella con cui, l’indomani mattina, il proprietario della Ford Fiesta si è trovato a fare i conti. Al momento l’identità del piromane non è nota. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda e acciuffare il malvivente. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere, tali ‘inconvenienti’ risultano essere infatti abbastanza frequenti pressoché ovunque in città. Diversi, ad esempio, gli episodi che si sono verificati a Monteverde tutti caratterizzati da un simile modus operandi.