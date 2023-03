Roma, piromani in azione nella notte: a fuoco 16 auto di Poste Italiane

Un incendio spaventoso, che ha distrutto ben sedici autovetture, di proprietà di Poste Italiane. I veicoli erano parcheggiati in un’area esterna limitrofa a uno stabilimento di proprietà di Poste Italiane, a Roma, in viale Palmiro Togliatti all’altezza del civico 1505. Il rogo è scoppiato nella notte di oggi, 18 marzo, intorno alle ore 3,45.

Le fiamme hanno colpito auto e furgoncini, tutti parcheggiati in fila, uno accanto all’altro. Le vetture sono state tutte completamente distrutte dalle fiamme e sono inutilizzabili. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto, allarmato da alcuni vicini che si sono accorti delle fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, con due aps, la 10 A e 12 A, e due autobotti.

Le cause

Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto, ma la pista più probabile è quella dell’incendio doloso. Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti.