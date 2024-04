Roma, pizzeria e ristorante in precarie condizioni igieniche: scattano le multe

Nell’ambito di un servizio di controllo, sono finite nel mirino dei Carabinieri due attività commerciali che presentavano, tra l’altro, carenti condizioni igieniche. Irregolarità per le quali i titolari dei due locali di ristoro sono stati multati.

Il servizio di controllo dei Carabinieri a Corviale

Sono stati gli uomini dell’Arma della Stazione Roma Trullo, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur, della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e del N.A.S. di Roma, a effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Corviale. Attività filizzate alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia. Complessivamente, nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 87 persone e eseguito verifiche su 39 veicoli.

Le irregolarità riscontrate in due locali di ristoro

Eseguiti anche accertamenti presso le attività commerciali della zona che hanno portato a sanzionare amministrativamente la titolare di un ristorante – pizzeria, per un totale di 3.000 euro, per precarie condizioni igieniche e omesse procedure in materia Haccp e per inadempimenti strutturali – igienici, e il titolare di una pizzeria, per un totale di 1.000 euro, per precarie condizioni igieniche e inadempimenti strutturali – igienici.