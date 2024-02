Roma, precipita dal terzo piano: donna trovata morta in strada

Choc ieri a Roma dove una donna è stata trovata senza vita in strada. Secondo quanto ricostruito sarebbe caduta dal terzo piano di un palazzo. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Macabra scoperta ieri nella Capitale nella zona di Portonaccio-Tiburtina, teatro, con tutta probabilità, di un suicidio. Il corpo senza vita di una signora è stato infatti rinvenuto riverso in strada dopo una spaventosa caduta da diversi metri di altezza. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, le volanti della Polizia di Stato.

Suicidio a Roma: morta 60enne in Via San Romano

La tragedia si è consumata lungo Via di San Romano una via situata tra la Tiburtina e Via di Portonaccio, nell’omonimo quadrante. Il tutto è successo quando mancavano pochi minuti alle 11.00 di ieri lunedì 12 febbraio 2024. La vittima è una donna di 60 anni. Al momento la pista più accreditata resta quella del gesto volontario. In corso ulteriori approfondimenti per far luce su quanto accaduto. La notizia, comprensibilmente, ha scosso il quartiere.