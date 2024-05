Roma, precipita per 6 metri: giovane in codice rosso

Una bravata ha rischiato di trasformarsi in tragedia la scorsa notte. Tre giovani, tutti maggiorenni hanno scavalcato il muro di cinta dell’ex fabbrica di penicillina su via Tiburtina, forse per fare delle fotografie o video da postare sui social, quando uno dei tre è stato vittima di un incidente.

Uno dei tre ragazzi è rimasto coinvolto in un incidente

Era la mezzanotte di ieri quando, dopo essere entrati nella struttura, uno dei tre ragazzi ha deciso di salire ai piani superiori e ha camminato su lastre di metallo che hanno ceduto facendolo precipitare per sei metri. Una caduta rovinosa per il giovane che ha riportato conseguenze più serie.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente al numero unico d’emergenza, il 112, e sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di San Basilio, insieme ai colleghi del Radiomobile per soccorrere il protagonista della disavventura.

La corsa in ospedale

I sanitari, come di consuetudine in questi casi, hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo nel minor tempo possibile all’ospedale Umberto I dove è stato sottoposto alle cure del caso. Nonostante abbia riportato ferite serie la vittima dell’incidente non sembra versa re in pericolo di vita.