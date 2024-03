Roma, prende a bottigliate un uomo per rapinarlo del cellulare: arrestato 25enne

Ha preso a bottigliate in testa un uomo per rapinarlo. È successo ieri sera, sabato 23 marzo, in via Milano a Roma, nel rione Monti. Un 25enne di nazionalità egiziana, un senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, ha impugnato una bottiglia come un’arma per colpire un 42enne del Bangladesh e rapinarlo del telefono cellulare. Alla scena, però, hanno assistito gli uomini dell’Arma che sono intervenuti prontamente per fermare il giovane rapinatore.

I Carabinieri hanno assistito all’aggressione e arrestato il 25enne

Proprio in quel momento si è trovata a passare sulla strada teatro dell’aggressione, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Quirinale che ha assistito direttamente ai fatti ed è intervenuta per bloccare e procedere all’arresto del 25enne, ma anche per soccorrere lo sfortunato che si era visto rompere in testa una bottiglia per essere rapinato del suo smartphone.

La vittima trasportata in ospedale

La vittima è stata subito soccorsa e portata, in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito, dove è stata medicata per la ferita al capo. Per fortuna, però, non in pericolo di vita. Il 25enne, invece, è stato ammanettato e portato in caserma in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio dove dovrà rispondere, davanti al magistrato competente, del reato di rapina.