Roma, prende a calci il cane in strada, rabbia dei passanti: interviene la Polizia

Maltrattamenti verso il cagnolino che stava portando a spasso, indignazione e rabbia dei passanti. Succede a due passi dalla Tuscolana a Roma. Sul posto interviene la Polizia, ecco cosa è successo.

Trambusto ieri pomeriggio nella zona di Cinecittà dove un uomo è stato denunciato per aver maltrattato in strada un cagnolino. L’animale, nemmeno suo ma della compagna, è finito vittima della rabbia ingiustificata dell’uomo che, non curante della presenza di altre persone, ha iniziato a mal menarlo davanti a tutti.

La povera bestiola ha subito diversi calci scatenando la rabbia dei passanti. Tante, tantissime le richieste inoltrate al 112 e sul posto, dopo poco, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Cane preso a calci in Via Ponzio Cominio

Il tutto è successo quando erano da poco passate le 18.30 di ieri, venerdì 29 dicembre 2023. All’arrivo dei poliziotti l’uomo e il cane si trovavano ancora sul posto, in Via Ponzio Cominio, una traversa di Via Tuscolana (che la collega a Via Papiria) che ‘passa’ davanti all’area polivalente di Piazza dei Consoli. Nel frattempo era arrivata anche la compagna dell’uomo nonché effettiva proprietaria del cagnolino. Alla vista della donna, come ricostruito, l’animale si è ripreso e si è stretto attorno alle sue gambe.

Denunciato l’uomo

Per l’uomo invece, una volta appurati i fatti, è scattata la denuncia. Si tratta di un cittadino egiziano di 19 anni: adesso deve rispondere dei maltrattamenti verso il povero – e incolpevole – cagnolino. In fase di accertamento invece le ragioni del deprecabile gesto.