Roma, prende a pugni il portone del commissariato, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Roma, panico a San Lorenzo. Bagarre in un commissariato di Polizia, arrestato 40enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Roma, bagarre a San Lorenzo. Il commissariato di Polizia di riferimento al centro di una vicenda tanto complessa quanto violenta. Gli agenti di zona notano stazionare un 40enne con fare sospetto davanti la porta del commissariato. Una volta entrato e accolto come se dovesse fare qualcosa, l’uomo comincia a vaneggiare.

Inizia a prendere di mira gli agenti, prima parole forti e poi i primi accenni di insofferenza. Combinazione letale, ma l’apice della mattanza arriva di fronte all’ufficio denunce. L’uomo non resiste più alla pressione degli agenti e si scaglia contro un sovrintendente che gli aveva chiesto soltanto le generalità.

Commissariato preso di mira a Piazzale del Verano: identificato un 40enne

Nasce una colluttazione: la situazione sembra essere compromessa. L’uomo viene fermato grazie all’intervento di agenti e collaboratori all’interno della struttura. Identificato, dunque, un 40enne della Sierra Leone su cui si sta cercando di capire di più. Alla luce dei fatti commessi, l’uomo è finito in manette con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La Procura, nel contempo, ha fornito l’ok per quanto riguarda l’inizio dell’iter giudiziario: via alle indagini preliminari che dovranno portare alla eventuale custodia cautelare. Fino al termine del processo la persona fermata è da considerarsi innocente. Le prove a suo carico risultano comunque fortemente indiziarie.

Leggi anche: A Roma la marcia dei genitori separati dai loro figli. L’appello alla Meloni: “Film Altri Padri venga spostato in prima serata” | FOTO

Lesione e resistenza a pubblico ufficiale

L’intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato il peggio. Paura e sgomento a piazzale del Verano. La comunità afferma di non aver mai conosciuto l’uomo, qualcuno può averlo visto di sfuggita, ma nessun testimone è stato in grado di fornire dettagli attendibili. Significa che non era solito frequentare la zona in questione. Proseguono gli accertamenti in attesa di capire qualcosa in più.