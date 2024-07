Roma, preso ‘Ostacoloman’: minacciava i passanti con un bastone

Era diventato il terrore dei residenti della Balduina. Rincorreva le persone con un bastone, li minacciava, li spaventava. Nel quartiere fino a ieri gli abitanti hanno vissuto un incubo, quello di trovarsi di fronte a quell’uomo che metteva paura. Un individuo da molti chiamato ‘Ostacoloman’ da altri ‘Uomo degli stracci’.

Si fermava a centro strada impedendo il passaggio delle auto, in un’occasione, con in mano una catena, sembra abbia seguito una ragazza terrorizzandola. Era stato visto, più volte, parlottare da solo, probabilmente in stato confusionale. Una situazione che aveva provocato paura e rabbia nella zona dove i residenti non si sentivano più liberi di camminare in sicurezza.

Fermato e trasportato in ospedale

Il clima di tensione è terminato ieri, martedì 16 luglio, grazie all’intervento della Polizia di Stato che ha messo fine al timore degli abitanti della Balduina di trovarselo di fronte. Alle 8 e 30 di ieri, infatti, gli agenti sono riusciti a fermare il 47enne in viale delle Medaglie d’Oro e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito per agitazione psico-motoria. A seguire l’uomo, identificato come un 47enne di nazionalità ucraina, verrà affidato all’ufficio Immigrazione e ai servizi sociali.