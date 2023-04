Roma. Prima gli ruba il telefono, poi lo ricatta: arrestato 29enne nigeriano

Roma. Prima gli ha rubato il telefono, poi nell’intento di ricavarci dei soldi ha pensato bene di ricattare il malcapitato chiedendogli 100 euro per la restituzione. Al centro della vicenda un uomo di 29 anni di origini nigeriane poi arrestato dai carabinieri durante una mirata operazione. Ora il 29enne dovrà rispondere del reato di estorsione.

Roma, «Dammi i soldi!»: 20enne tenta la rapina al bancomat ma viene fermato da un passante

Il furto e la tentata estorsione

Il furto è avvenuto in via Principe Eugenio. Ieri mattina, 37enne romano ha denunciato ai Carabinieri di aver subito il furto del proprio smartphone e di essere stato ricontattato da un uomo che gli chiedeva 100 euro per la restituzione. I militari hanno quindi organizzato un mirato servizio e si sono presentati all’appuntamento concordato in via del Pigneto, sorprendendo l’indagato mentre riceveva la somma di denaro pattuita. Colto di sorpresa, a quel punto l’uomo è stato bloccato e la refurtiva recuperata.

L’arresto

Arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, il 29enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è adesso gravemente indiziato del reato di estorsione. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato portato in carcere.