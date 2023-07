Roma, prima il rapporto sessuale poi le botte e le estorsioni: arrestata una coppia

Avevano trascorso la notte insieme, in intimità, poi sono arrivate le minacce e le continue richieste di denaro. Ad agire una coppia di malviventi che non si è fatta scrupoli nell’aggredire un 51enne, il quale è poi dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Un incubo al quale hanno messo fine i militari della Stazione di Roma San Basilio che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 39 anni e una donna di 41 anni, gravemente indiziati di essere autori del reato di estorsione in concorso.

Le continue richieste di denaro e l’aggressione

Minacce, richieste incessanti di denaro, botte. Un vero e proprio incubo per l’uomo il quale – dopo l’ennesima richiesta – si è presentato all’appuntamento con i carabinieri che hanno poi proceduto ad arrestare i malviventi. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Un uomo di 51 anni aveva denunciato nei giorni precedenti che, dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con la donna 41enne, era stato vittima di minacce e richieste di denaro da parte della stessa e da parte dell’uomo, nonché di essere stato picchiato da entrambi, tanto da finire in ospedale, da cui era stato dimesso con 20 giorni di prognosi.

L’appuntamento con “sorpresa”

Dopo l’ennesima richiesta estorsiva, la vittima ha concordato con i due un appuntamento per la consegna della somma di denaro stabilita, a cui si sono presentati anche i Carabinieri della Stazione di San Basilio che a scambio avvenuto hanno arrestato l’uomo e la donna. Il denaro è stato recuperato e restituito all’avente diritto. I due arrestati, sono stati associati rispettivamente presso la casa circondariale di Regina Coeli e presso quella di Rebibbia dove il tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto gli arresti domiciliari per la donna e la custodia cautelare in carcere per l’uomo.