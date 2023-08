Roma. Prima infastidisce i passanti, poi inveisce contro i carabinieri: denunciato 60enne

Roma. Stava importunando i passanti, creando non poca apprensione e paura. Al centro della vicenda un uomo – 60enne senza fissa dimora e con precedenti – poi denunciato dai carabinieri. Giunti sul posto, nelle vicinanze della stazione Termini, i militari hanno avviato le procedure per l’identificazione ma il 60enne si è dimostrato poco collaborativo.

Uomo in stato di agitazione in Piazza dei Cinquecento

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, in piazza dei Cinquecento. Qui diversi cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo che stava recando disturbo alle persone in transito. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini intervenuti sul posto hanno fermato un uomo di 60 anni, senza fissa dimora con precedenti, in forte stato di agitazione, e lo hanno denunciato per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

I provvedimenti

L’uomo infatti al controllo dei militari li ha insultati e si è rifiutato di fornire le proprie generalità, proseguendo poi con la propria condotta anche negli uffici della Caserma. Al 60enne è stato notificato il divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini (daspo urbano), con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’ area e sanzionato amministrativamente per un importo di 100 euro.

Ancora un uomo in stato di agitazione in Piazza dei Cinquecento

Sempre in piazza dei Cinquecento questa notte, intorno all’una, gli agenti della polizia locale ed in un secondo momento quelli della polizia di stato, hanno dovuto fare i conti con le ire di un uomo che ha cercato di aggredirli. Ma procediamo con ordine. In un primo momento, la municipale era stata allertata dalla sua compagna che aveva segnalato alcune condotte violente.

Dopodiché, l’uomo – che non si è riusciti ad identificare – ha riversato le proprie ire sugli agenti, cercando di aggredirli con un coccio di bottiglia. Notati i fatti anche da una pattuglia della polizia di stato in transito in quel momento, gli agenti sono intervenuti in difesa dei colleghi. Tuttavia, l’uomo una volta condotto in commissariato per il fotosegnalamento ha proseguito con il suo comportamento violento, danneggiando il lunotto posteriore della volante. Alla fine per riportare la situazione alla normalità, è stato necessario l’intervento dei paramedici che l’hanno sedato e poi condotto all’ospedale San Giovanni.