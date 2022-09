Roma, prima sferra dei calci ai passanti poi aggredisce gli agenti: nei guai 26enne

Camminava in Via delle Valli infastidendo i passanti con dei calci. Allertate le forze dell’ordine l’uomo, 26enne tunisino, è andato in escandescenza e per non farsi prendere ha dato vita ad una colluttazione. Bloccato, l’uomo è stato arrestato.

Cosa è successo in Via delle Valli

I fatti sono avvenuti ieri mattina poco prima delle 9.30. Siamo in Via delle Valli, qui un uomo stava infastidendo i passanti con dei calci e a seguito della segnalazione alle forze dell’ordine, il 26enne si è reso protagonista di una colluttazione.

La colluttazione

Alla vista degli agenti l’uomo è andato in escandescenza e nel tentativo di divincolarsi ha ferito, fortunatamente non in modo serio, il personale intervenuto ma alla fine è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti sia la Polizia Locale di Roma Capitale sia gli agenti della Polizia di Stato.

La denuncia

Denunciato, il 26 enne dovrà adesso rispondere di lesioni resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Gli agenti rimasti feriti invece sono stati portati per accertamenti al San Camillo dove è stata refertata loro una prognosi di 3 giorni.