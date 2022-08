Roma: prima va in ospedale in barba alle norme anti Covid, poi aggredisce a pugni e morsi il Direttore

Era intervenuto per sedare l’ennesima lite ma ha rimediato una risposta letteralmente ‘esplosiva’ ed incontrollata. Morsi e pugni solo per cercare di riportare la tranquillità nella struttura. Attimi di paura giovedì mattina per il direttore dell’istituto neurotraumatologico italiano, Ini, di Grottaferrata.

Va in ospedale in barba alle norme covid e aggredisce il direttore

Era entrato nella struttura senza rispettare le norme anti Covid, non indossava la mascherina e — come se tutto questo non fosse sufficiente — pretendeva di visitare la sorella in cura presso la struttura. La scena si ripeteva ormai da diversi giorni, così, il Direttore dell’Istituto ha deciso di intervenire per sedare l’ennesima lite rimediando — come anticipato — una ‘bella’ risposta a suon di morsi e pugni.

I precedenti

Quanto avvenuto ieri rappresenta l‘ennesimo episodio di una lunga serie che ha visto protagonista l’uomo più volte, nei giorni precedenti, ammonito per aver violato le regole sulle visite ai parenti. Ammonito ripetutamente dai sanitari, ieri si è raggiunto il culmine della vicenda: in barba alle regole per il contenimento dell’epidemia, l’uomo ha aggredito il direttore sanitario dell’Ini.

Il commento del direttore generale

Una vicenda che ha lasciato a bocca aperta e sulla quale si è espresso anche il direttore generale del Gruppo Ini, Christopher Faroni: