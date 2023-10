Roma, prosegue il bagarinaggio al Colosseo: in 6 vendevano tour nel parco archeologico

L’annuncio dei biglietti nominativi per visitare il Colosseo non sembrano aver fermato il bagarinaggio presso il Parco Archeologico. La novità che doveva entrare in vigore nella giornata di ieri, 18 ottobre, non ha fermato sei venditori di biglietti beccati a procacciare clienti e proprio per visite al Colosseo e bus scoperti.

I controlli dei Carabinieri contro degrado e abusivismo

Nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia in tutta l’area archeologica del Colosseo, finalizzati al contrasto dei reati predatori e dell’abusivismo commerciale.

In 6 sono stati sorpresi a procacciare turisti ai quali vendere biglietti

Nella giornata di ieri, infatti, le attività dei Carabinieri hanno consentito di sorprendere un cittadino del Bangladesh e vendere ombrelli e poncho e altre 6 persone – un cittadino del Gambia, due del Pakistan, un cittadino italiano, uno del Bangladesh e uno della Repubblica Ceca – mentre cercavano di procacciare turisti stranieri, offrendo la vendita di tour guidati per il Colosseo e biglietti per tour in autobus scoperti, senza i necessari titoli e autorizzazioni.

Multe per 8.500 euro e ordine di allontanamento

Nei loro confronti, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa per un totale di 8.500 euro, con notifica dell’ordine di allontanamento, oltre al sequestro di vari badge, materiale pubblicitario, 8 ombrelli e 16 poncho privi di marchio.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni da parte delle forze dell’ordine. Il Parco archeologico del Colosseo resta un ‘sorvegliato speciale’ per contrastare illeciti da parte di malintenzionati che tentano di vendere ai turisti biglietti per visite guidate e per venditori abusivi che scelgono il luogo proprio perchè affollato di visitatori.