Roma, proseguono tensioni politiche nelle scuole: studenti puliscono il muro da una svastica. Al liceo Tasso, nella zona di corso Italia, prosegue il clima incandescente tra i gruppi della Destra giovanile e i gruppi dei Collettivi dell’Estrema Sinistra. Una condizione che ha portato l’ennesima azione, questa volta di vandalizzazione, questa notte: sul muro della scuola scritte contro l’Antifascismo e addirittura una celtica. Graffiti cancellati dagli studenti della struttura, che hanno pulito le pareti imbrattate.

Proseguono le tensioni nelle scuole romane

Ad agitare gli animi, le frasi della Preside di Firenze, che andava ulteriormente a infiammare il clima d’insofferenza politica tra quelle che vengono definite le “opposte fazioni”: la Destra giovanile e quella di Sinistra. Dinamiche che ben si sono ripercosse all’interno delle scuole romane, in primis poi al Tasso di via Sicilia. Qui, un gruppo di Destra aveva addirittura organizzato un volantinaggio la settimana scorsa, dove si accusava delle strumentalizzazioni della Sinistra all’interno delle scuole romane.

Volantinaggio che non è stato ben visto dai militanti della Sinistra giovanile romana e i nuclei antagonisti, che in diverse occasioni hanno cercato lo scontro con i gruppi militanti della Destra giovanile romana. Solo lo sforzo di alcuni docenti, e l’intervento delle Forze dell’Ordine, ha evitato una violenta rissa sotto il portone del noto liceo classico romano. Gli studenti sono stati riportati nelle classi, con l’intervento della polizia che ha fatto il resto.

In un clima di tensioni, la scuola ha deciso di prendere le parti dei gruppi di Sinistra. In tal senso, la stessa struttura scolastica ha dato la possibilità di organizzare, nei giorni scorsi, un’assemblea straordinaria per parlare di “importanza dell’Antifascismo”, con relazioni di docenti e interventi dei rappresentanti studenteschi. Un clima che ha ulteriormente infiammato il clima della politica giovanile romana, sfociato quindi nel famoso imbrattamento dei muri esterni del Tasso.