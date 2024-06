Roma, pusher in fuga si schianta contro l’auto dei Carabinieri

Controlli straordinari nella zona di San Pietro, realizzato dai Carabinieri con il supporto dei militari del Reggimento Lazio, e quelli del N.A.S. di Roma, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa, ha portato a tre arresti e tre denunce.

Pusher tenta la fuga in auto

Un 28enne di nazionalità albanese è stato notato da una pattuglia mentre si aggirava in via delle Fornaci. I militari lo hanno visto cedere stupefacente a un acquirente e hanno tentato di fermarlo per controlli. L’uomo, invece che fermarsi, è salito a bordo della sua utilitaria e, durante la fuga, ha impattato contro la portiera dell’autovettura dei Carabinieri posizionata per bloccargli la strada. Il 28enne è stato, poi, fermato e arrestato.

Tentano di rubare il contenuto della borsa di una turista

Sulla linea A della metropolitana, invece, alla fermata “Ottaviano”, i Carabinieri hanno arrestato due donne di origini romene di 28 e 33 anni, e denunciato alla procura della repubblica una 23enne romena, sorprese, in concorso fra loro, nel tentativo di asportare il contenuto di una borsa ad una turista a bordo treno.

Sempre gli stessi Carabinieri, in Circonvallazione Cornelia, hanno denunciato un 30enne italiano, trovato a bordo di un motoveicolo risultato rubato.

Multe a commercianti

Sanzionati amministrativamente, un uomo originario del Bangladesh di 45 anni, sorpreso mentre esercitava l’attività di venditore ambulante, su suolo pubblico e due titolari di minimarket, il primo per mancata attuazione delle procedure di autocontrollo da Haccp e carenza di condizioni igienico sanitarie e la mancata tracciabilità degli alimenti, mentre l’altro presente in circonvallazione Cornelia, solo per la mancata tracciabilità degli alimenti.

Complessivamente, nel corso dei controlli, i Carabinieri identificato 90 persone ed eseguito verifiche su 35 veicoli.