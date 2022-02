Roma, ragazzi picchiano e minacciano avventori: vietato l’accesso in locali di San Lorenzo

Durante i controlli messi in atto dalla Polizia di Stato gli agenti hanno sanzionato due avventori per il consumo di alcol in contenitori di vetro e un cittadino marocchino è stato arrestato in flagranza per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. Il problema maggiore è stato quello di alcuni ragazzi, che hanno aggredito e minacciato alcune persone.

Aggressioni a Roma: minacce e botte da parte di ragazzi

Il Questore di Roma ha emesso il provvedimento del D.A.C.U.R. nei confronti di alcuni ragazzi, a carico dei quali precedentemente era stato effettuato un arresto ed una denuncia per condotte minacciose e violente (le loro vittime avevano riportato lesioni giudicate guaribili dai medici in 30 giorni). In base a esso c’è il divieto di accesso all’interno di locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona di San Lorenzo, e stazionamento nelle vicinanze degli stessi, per la durata massima di 2 anni, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 06.