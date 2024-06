Roma, rapina a colpi di pistola nel parcheggio dell’hotel: grave un 55enne

All’improvviso, nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 giugno, gli ospiti dell’hotel hanno sentito colpi di arma da fuoco provenire dall’aria di sosta della struttura ricettiva ed è stato il caos in via dell’Oceano Pacifico, all’Eur. Momenti di grande tensione e paura per quegli spari che hanno indotto i presenti a dare immediatamente l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e della Mobile

Gli agenti delle Volanti e della Mobile si sono precipitati sul posto e hanno trovato due persone ferite. Le indagini sono scattate immediate e in breve è stato chiaro quanto fosse successo. Un 55enne romano sarebbe stato vittima di una tentata rapina, mentre l’autore sarebbe stato un 47enne italiano volto già noto alle forze dell’ordine. Ma ricostruire i dettagli di quanto avvenuto sono ancora in corso le attività investigative da parte della Squadra Mobile.

Il tentativo di rapina finito nel sangue

Secondo una prima ricostruzione da parte degli investigatori il rapinatore, sotto la minaccia di una pistola, avrebbe invitato il 55enne a consegnargli soldi e preziosi. Il malcapitato, però, avrebbe tentato di reagire e per questo sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Gli investigatori hanno trovato tutti e due gli uomini feriti

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto la vittima era in condizioni gravi. Affidato alle cure dei sanitari del 118 è stato trasportato al San Camillo di Roma, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva, in condizioni estremamente gravi. Non si capisce come anche il 47enne è rimasto ferito ed è stato trasportato presso un altro nosocomio, il Sant’Eugenio, dove è stato sottoposto alle cure del caso.