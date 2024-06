Roma, rapina all’ufficio postale: una cliente ha un malore

Rapina all’ufficio postale di via Santa Seconda a Casalotti. Erano le 10 di stamattina, quando due uomini con volto travisato da casco e sciarpa sul viso si sono introdotti nella filiale delle Poste per mettere a segno la rapina.

Hanno preso i soldi e sono scappati in sella a uno scooter

Un colpo che si è consumato velocemente, i ladri hanno preso i soldi e sono scappati a bordo di uno scooter, mentre nei locali dell’ufficio postale c’era anche gente in fila per svolgere commissioni. Tanta la paura per quanto successo al punto che una donna sembra abbia avuto un malore.

Le indagini della Polizia

Immediatamente è stato dato l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112 e ad accorrere sul posto sono stati gli uomini della Polizia che stanno sentendo i presenti, gli impiegati e raccogliendo le immagini di videosorveglianza per cercare indizi utili a risalire agli autori della rapina che a quanto sembra hanno dovuto accontentarsi di un magro bottino. Dai primi accertamenti, infatti, la rapina ammonterebbe a un migliaio di euro.