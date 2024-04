Roma, rapina e inseguimento in strada: malvivente si schianta con lo scooter

Ha rapinato una donna in strada a bordo di uno scooter, poi ha provato a fuggire via nel traffico di Roma. Un passante prima, e il tempestivo intervento della Polizia subito dopo, ha permesso però di trarlo in arresto. Cosa è successo.

Gli agenti del Commissariato Monteverde, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in Vicolo Della Serpe, al Portuense, a Roma, per una segnalazione al Numero unico di Emergenza di una rapina perpetrata ai danni di una donna. A compierla, nello specifico, un uomo a bordo di uno scooter che ha portato via alla vittima, una donna, i suoi effetti personali.

Arrestato rapinatore a Roma

Il malvivente però non aveva fatto i conti con un passante che, notando la scena, ha deciso di mettersi al suo inseguimento. Il rapinatore, a quel punto, non facendosi scrupoli ad effettuare anche manovre pericolose in strada pur di fuggire, ha provato a scappare.

Un tentativo naufragato quasi subito perché l’uomo ha perso il controllo del motoveicolo, cadendo rovinosamente a terra. Nonostante questo non si è arreso ed ha tentato l’ultima disperata carta, quella della fuga a piedi. I poliziotti però, allertati nel frattempo come visto, lo hanno raggiunto e bloccato arrestandolo.

In Questura

L’uomo è stato infine accompagnato presso gli Uffici del Commissariato per le attività di rito. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti. Adesso l’uomo dovrà rispondere della rapina commessa.