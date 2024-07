Roma, rapina il supermercato armato di siringa: ‘Lasciatemi andare o vi faccio male’

Paura in un supermercato di via Lega Lombarda a Roma, dove un 39enne, sorpreso a prelevare merce dagli scaffali ha minacciato i dipendenti del negozio con una siringa pur di riuscire a scappare. Una veloce sequenza che non ha mancato di provocare tanta tensione nell’esercizio commerciale sia per il personale raggiunto dalle minacce del ladro, sia per i numerosi consumatori che si trovavano all’interno per fare la spesa.

I dipendenti hanno inseguito il 39enne

I dipendenti del supermercato, quando si sono resi conto del furto hanno inseguito il 39enne. Una breve corsa, al termine della quale l’uomo è stato raggiunto e, nel tentativo di distogliere i suoi inseguitori dall’idea di fermarlo, li ha minacciati con una siringa.

L’intervento dei Carabinieri

Intanto sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, attivati tramite il numero unico di emergenza, il 112, che sono riusciti a bloccare definitivamente il ladro e hanno recuperato la siringa, poi sequestrata. Il 39enne è stato arrestato per tentata rapina e ora resta a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per la convalida dell’arresto.

Nonostante il grande trambusto e i timori per quella siringa utilizzata come un’arma, per fortuna nessuno è rimasto ferito.