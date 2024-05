Roma, rapina in abitazione: la proprietaria prende a morsi uno dei due malviventi

Rapina in casa. È successo ieri in via Amiterno, in zona San Giovanni a Roma, alle 20.56. Due uomini sono riusciti a smurare la grata della finestra di un’abitazione e a introdursi all’interno. La padrona di casa li ha visti entrare ed è stata aggredita. Ne è nata uno scontro. I malviventi hanno inutilmente cercato di imbavagliarla, ma la donna ha reagito mordendo il dito di uno dei due ed è riuscita a dare l’allarme.

I rapinatori hanno portato via alcuni monili d’oro

Nonostante la resistenza della proprietaria dell’abitazione i rapinatori sono riusciti a portare via alcuni monili d’oro che hanno trovato in casa e si sono dati alla fuga in tempo per non essere presi dagli uomini delle Volanti del Commissariato San Giovanni che si sono precipitati sul posto.

Quando sono arrivati gli agenti dei malviventi non c’era più traccia

I malviventi sono riusciti velocemente a far perdere le proprie tracce, malgrado il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno immediatamente perlustrato la zona. I poliziotti hanno raccolto tutti gli indizi utili a risalire all’identità dei due, anche la testimonianza della vittima. Non si esclude che gli investigatori possano entrare in possesso di video di telecamere di videosorveglianza presenti in zona nella speranza che li abbiano immortalati, così da poterli identificare e rintracciare.