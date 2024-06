Roma, rapinato della collanina d’oro che portava al collo mentre cammina in strada

Avvicinato e rapinato mentre camminava in strada. E’ successo la scorsa notte a Roma: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio. Rintracciato e fermato poco dopo l’autore del colpo.

E’ stato avvicinato da un uomo che non conosceva. Poi, in pochi istanti, si è sentito strappare via la collanina d’oro che portava al collo. Dopodiché il malvivente si è rapidamente dileguato approfittando dell’oscurità, svanendo tra le sterpaglie a bordo della strada. La vittima della rapina ha chiamato quindi il 112 e sul posto in poco tempo sono arrivati i Carabinieri.

Rapina in Via Raffaele Costi: preso il malvivente

Il tutto è successo la scorsa notte. L’uomo, un 65enne italiano, ha riferito ai Militari che poco prima mentre camminava lungo la via, era stato avvicinato da un cittadino straniero che dopo avergli strappato la collanina d’oro dal collo prima di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri però, raccolta la descrizione del rapinatore, lo hanno rintracciato poco distante e lo hanno bloccato.

Chi è la persona arrestata

Il malvivente è così finito in arresto: si tratta di un 33enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina. L’arresto, da quanto si apprende, è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.