Roma, rapinatore seriale di tassisti: incastrato dai tatuaggi

Roma, il passeggero senza scrupoli. Un rapinatore seriale di tassisti tra Tor Cervara, San Basilio e Tuscolana: i colpi messi a segno.

Un ingresso composto per poi deflagrare lungo il tragitto. L’uomo senza volto, ma con un preciso modo di operare. Questo è il rapinatore seriale che sta mettendo in crisi la Capitale: non colpisce tutti, ma solo i tassisti. Zone precise, colpi studiati, fra San Basilio, Tuscolana e Tor Cervara.

La dinamica è sempre la stessa: prende la corsa, parla con il tassista, arrivato a destinazione la minaccia con un coltello. “Dammi i soldi o ti ammazzo”. I tassisti messi alle strette provano a difendersi, ma in molti casi non c’è stato nulla da fare. Al centro di tutto un uomo di 32 anni che aveva raccolto anche un discreto bottino nelle ultime settimane.

Roma, i tassisti “in ostaggio”: rapinatore seriale nel mirino

Questo poteva andar bene all’inizio, ma il giovane ha alzato il tiro e quando non bastava più ha cercato colpi sempre più difficili. Incastrato dai tatuaggi. Rapina aggravata con l’aggiunta della violenza. Una serie di capi d’accusa dai quali è impossibile scappare. La situazione non migliora nel breve periodo, ma le autorità possono tirare un sospiro di sollievo dopo quanto accaduto nell’ultimo periodo.

Un’operazione che mette al centro nuovamente la sicurezza sul lavoro. In passato si è parlato di casi limite rispetto ai tassisti e al loro operato. Stavolta tutto torna sotto i riflettori. Lavorare mobilità l’uomo a patto che i rischi e le controindicazioni siano ridotte al minimo. Anche rispetto alla gestione delle corse.

Leggi anche: Roma, trasformano la loro auto in TAXI: fermati due abusivi dalla Polizia Locale | FOTO

Riconosciuto dai tatuaggi

Il rapinatore seriale poteva davvero paralizzare il settore mobilità in alcune zone, le autorità sono intervenute prima che fosse troppo tardi. Sul tema però c’è ancora tanto da fare. Ecco spiegata l’importanza di un tavolo sulla pubblica sicurezza: di recente ce ne sono stati alcuni, appuntamenti che hanno dato i frutti sperati. Presto ce ne saranno altri, anche per tirare le somme di un’evoluzione – sul piano dell’ordine e del controllo territoriale – tangibile, ma ancora migliorabile.