Roma, raptus di gelosia: aggredisce la nuova compagna dell’ex violando il divieto di avvicinamento

Era stata raggiunta da provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una 30enne. Una misura che una 41enne ha violato ieri, raggiungendo la vittima, aggredendola verbalmente e poi tentato di assalirla fisicamente.

La 41enne era già stata raggiunta da divieto di avvicinamento alla 30enne

Per questo motivo, la 41enne di nazionalità ucraina è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Garbatella. È successo nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 15 giugno, quando a seguito di richiesta di aiuto arrivata al 112, i militari sono intervenuti in Circonvallazione Ostiense e hanno fermato l’indagata che, nonostante fosse sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a una 30enne iraniana, l’avrebbe raggiunta in strada, iniziando ad inveirle contro e tentando di aggredirla.

L’intervento dei Carabinieri

La 41enne aveva poi desistito quando la parte offesa aveva iniziato a filmarla con il proprio smartphone.

I Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno accertato che la misura cautelare in atto a carico della 41enne deriva da pregresse condotte persecutorie e molestie nei confronti della 30enne e del suo compagno, con il quale l’indagata ha avuto, in passato, un rapporto sentimentale.

Attivato il codice rosso

I militari hanno attivato subito il codice rosso, sempre in stretto contatto con la Procura della Repubblica di Roma e la donna è stata arrestata. Presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagata deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.