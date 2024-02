Roma, razziata una sala scommesse: portata via cassaforte e cambia monete – FOTO

Hanno sfondato la porta d’ingresso della sala scommesse per portare via la cassaforte e un cambiamonete. È successo la scorsa notte in Circonvallazione Cornelia e la segnalazione arrivata al numero unico di emergenze, il 112 ha fatto accorrere i Carabinieri.

Indagano i Carabinieri accorsi sul posto

Quando i militari della Stazione di Roma Madonna del Riposo sono arrivati sul posto, però, dei malviventi non c’era più traccia. Gli uomini dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori del furto. Attività investigative che hanno ricostruito i fatti: ignoti dopo aver danneggiato la porta d’ingresso di un’agenzia per le scommesse, si sono introdotti all’interno e hanno asportato una cassaforte e un cambia monete.

Ancora da quantificare il bottino

I Carabinieri stanno proseguendo le indagini alla ricerca dei malviventi e del bottino che, a quanto pare, ancora non è stato quantificato. Non è escluso che ci siano video di sorveglianza grazie ai quali potrebbero avere riscontri utili a rintracciare i ladri. Al momento, però, gli investigatori hanno le bocche cucite su eventuali risultanze investigative.