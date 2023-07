Roma, realizzato un murale in ricordo del conduttore romano Massimo Marino al Prenestino

Scomparso prematuramente all’età di 59 anni nell‘aprile del 2019, Massimo Marino era diventato l’icona della notte romana. Con il suo programma Vivi Roma tv, testata free press Vivi Roma magazine, raccontava i locali, i ristoranti e le discoteche notturne così da farli conoscere ai nottambuli romani. Massimo Marino era altresì noto per aver portato sul piccolo schermo, nei film di Verdone, la sua romanità di periferia.

Il murale in ricordo di Massimo Marino

L’opera in suo omaggio e ricordo, è stata realizzata in Via Aversa 11 ed inaugurata lo scorso mercoledì. A firmare “Massimo Pacificatore” i due street artist Diamond – nome d’arte di Stefano Biagiotti – e Solo – Flavio Carbonaro del Trullo – autore, tra l’altro, di molte opere d’arte in Italia e in giro per il mondo. “Eccoci qui, finalmente possiamo dirlo. Abbiamo realizzato un murale in onore di Massimo Marino, un murale che lo celebra e che rimarrà nel tempo. Il percorso è stato lungo, faticoso, pieno di imprevisti, ma il risultato ottenuto ci ripaga di ogni sforzo. Tutto questo è stato possibile grazie ai fantastici street artist Diamond e Solo. Grazie per i sorrisi, per il buon umore, la professionalità, la comprensione, l’amore, la generosità e la passione che mettete nel vostro lavoro. Grazie anche per la pazienza dimostrata di fronte ai rinvii della burocrazia e per non aver mollato il progetto”.

La fanpage

Queste le parole che è possibile leggere sulla fanpage dello stesso Marino, tenuta in vita anche dopo la sua scomparsa grazie ai colleghi di Vivi Roma tv, nella quale non si perde inoltre l’occasione per ringraziare “chi ci ha supportato: Federica Elmi che come sempre ci ha prestato la sua voce, Cristian Parenti sempre presente e indispensabile, Carolina Cutolo essenziale nel far partire il progetto, Enrico Grassetti che ha fatto volare i suoi droni, Dante D’Aurelio filmaker passato dai nightclub ai muri, il giornalista Stefano Ciavatta con i suoi consigli, Fausta Scarpone fondamentale per superare la burocrazia che sovrasta ogni cosa.”

Foto facebook (in copertina e nel corpo dell’articolo): fanpage Massimo Marino