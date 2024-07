Roma, residenti in vacanza, ladri in azione: nel mirino le ville dell’Olgiata

Furti a Roma, intervento dei Carabinieri sventa un colpo all’Olgiata. Sorpresi due ladri, fermati e bloccati. Cosa è successo.

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta e della Stazione Carabinieri Le Rughe della Compagnia di Roma Cassia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato due cittadini cileni, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati del reato di tentato furto in abitazione.

Topi d’appartamento in azione all’Olgiata: presi dai Carabinieri

Sul conto dei due sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che sperando di passare inosservati hanno tentato di rubare in una delle ville dell’Olgiata; approfittando del forte caldo, dopo aver parcheggiato il veicolo su cui viaggiavano risultato a noleggio, in una strada isolata che costeggia il muro perimetrale del consorzio, incappucciati e in pieno giorno, si sono introdotti furtivamente nel comprensorio per poi dirigersi a piedi verso un’abitazione situata in Largo dell’Olgiata.

Grazie al potenziamento dei servizi preventivi di contrasto dei reati predatori organizzati nel periodo estivo, i Carabinieri sono riusciti a notarli all’interno della villa ma i due vistisi scoperti e alla vista dei Carabinieri si sono dati subito alla fuga ma sono stati subito raggiunti e bloccati dai anche grazie all’aiuto del personale del servizio di Sicurezza del Consorzio Olgiata. I due indagati dopo essere stati identificati sono stati arrestati e condotti in caserma. Entrambi gli arresti sono stati convalidati.