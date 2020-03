Roma, Righini-Grasselli: ‘Nomentana Hospital non attrezzato per emergenza Covid-19’

<<Ringraziamo la Polizia Muncipale di Fonte Nuova, i Carabinieri di Monterotondo, che hanno agevolato i mezzi dell’Ares in un ponte sanitario non certo semplice per il trasferimento in sicurezza dei 49 anziani della casa di riposo “Maria Immacolata”di Nerola al Nomentana Hospital. Tuttavia dobbiamo ricordare che il Nomentana Hospital è stato convertito in parte a centro regionale per Covid-19 a bassa intensità in fretta e furia, senza pensare che non è affatto sicura una struttura che è in parte “contaminata” e nella quale sono ricoverati pazienti particolarmente fragili in caso di contagio. Prima di farne un centro di raduno a bassa come ad alta intensità, bisognava attrezzarlo soltanto a quello scopo, perché il virus non bussa certo alla porta. Suggeriamo all’Assessore alla Sanità e alle ASL di considerare il territorio nel suo complesso, se vogliono fare scelte oculate. Su questo punto Fdi pretende chiarezza e condivisione, pur capendo che la gravità degli eventi in corso comporta l’urgenza di agire in tempi brevi e che non è sempre possibile concordare con il territorio tutte le azioni della Regione come in “tempo di pace”. Inoltre dato lo stress di quel quadrante pretendiamo che le Istituzioni regionali, si adoperino per ottenere il pattugliamento dell’Esercito a Fonte Nuova, Comune che non ha ad oggi un posto di Polizia e che per la sicurezza e l’ordine pubblico non può far affidamento solo sulla stazione dei Carabinieri di Mentana>>.

Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi e Micol Grasselli, consigliere della Citta Metropolitana di Roma di Fdi.