Roma: ritrovato cadavere in Via del Casale Sansoni

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in queste ore a Roma, nella zona di Ipogeo degli Ottavi. Sul posto sono presenti i Carabinieri.

Drammatica scoperta oggi, giovedì 18 gennaio 2024, nel quadrante di Roma nord. Qui, non distante dalla stazione di Ipogeo degli Ottavi, in zona Trionfale, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Una volta scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri.

Tra le prime ipotesi circa il decesso, quella più probabile al momento, sembrerebbe che la vittima sia deceduta per cause naturali. Tuttavia si attende l’esito di ulteriori accertamenti. L’uomo viveva in uno stabile in Via del Casale Sansoni, una traversa di Via Trionfale.