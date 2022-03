Roma, ritrovato ordigno bellico alla Cecchignola: strada chiusa, intervengono gli artificieri

Ritrovato un ordigno bellico alla Cecchignola a Roma. Sono in corso da stamattina le operazioni di rimozione di un residuo esplosivo – risalente alla seconda guerra mondiale – rinvenuto tra l’omonima via e Via di Tor Pagnotta. Per consentire l’intervento quest’ultima è stata chiusa tra Viale dell’Esercito e Via del Bel Poggio mentre Via della Cecchignola è stata interdetta tra Via dei Bersaglieri e Via di Castel di Leva. Da quanto si apprende l’intera operazione dovrebbe durare due giorni.

(Foto di repertorio)

🚧 #Roma #lavori #ordigno 📍 Via di Tor Pagnotta

⛔ strada chiusa tra Viale dell'Esercito e Via del Bel Poggio 📍 Via della Cecchignola

⛔ strada chiusa tra Via dei Bersaglieri e Via di Castel di Leva 💣 rimozione di residuo bellico#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) March 1, 2022

Ritrovamento bomba alla Cecchignola, deviati i bus

Le deviazioni comporteranno una modifica alla viabilità anche per il trasporto pubblico. In particolare la linea 789, in entrambe le direzioni, percorrerà via Ardeatina, via della Cecchignola, via dei Bersaglieri e viale dell’Esercito. La 218 invece, sempre in entrambe le direzioni, devierà su via dei Bersaglieri, viale dell’Esercito, via di Tor Pagnotta, via Felice Salemme, via Orazio Tedone, via Conversi, via Brunetti e via di Castel di Leva.