Roma, rompe un nido di calabroni: nonna terrorizzata per le sorti del nipotino

La gioia di una nonna, impegnata a soddisfare tutti i desideri del nipotino in una giornata di festa, domenica 16 giugno, s’è improvvisamente trasformata in paura, quando, aprendo una credenza, ha rotto un nido di calabroni e ha temuto il peggio per sé e per suo nipote.

L’anziana spaventata ha chiesto aiuto all’esperto

È successo in via Selva Candida a Roma, quando, per fortuna, Alberto, il nipotino dell’anziana di soli tre anni, era intento a giocare in un’altra stanza di casa. La protagonista della disavventura, nonostante il grande spavento, non s’è persa d’animo e ha chiesto aiuto all’esperto: Andrea Lunerti che non si è fatto attendere e ha raggiunto in breve l’abitazione.

L’intervento per rimuovere il nido di calabroni

È stato proprio Lunerti a raccontare: “La donna incredula ci ha raccontata di non essere stata punta”. Seppure terrorizzata dalle eventuali conseguenze di quella pericolosa presenza la nonnina ha aggiunto: “Ringrazio Dio e sono contenta se li salvate, purchè li portiate via da qui”.

E così è stato. Lunerti è stato capace a prendere i calabroni e trasferirli “ai margini di un boschetto, lontano 4 chilometri dall’abitazione, non distanti da un vigneto”.

Le altre richieste di aiuto per la presenza di calabroni in casa

La diffusione della notizia da parte dell’esperto che documenta sui social i suoi interventi ha indotto diversi utenti a chiedere pubblicamente aiuto ad Andrea Lunerti per la presenza in casa di calabroni. Come sempre l’etologo ha dimostrato la sua disponibilità a risolvere il problema di quanti hanno chiesto il suo intervento.