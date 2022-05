Roma, ruba da un’auto in sosta ma la Polizia passa proprio in quel momento: ladro inseguito e bloccato

Stava rubando da un’auto in sosta quando una Volante della Polizia lo ha colto sul fatto. E’ successo ieri sera a Roma quando erano da poco passate le 22.00. Il ladro ha così provato a fuggire ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Per lui sono scattate inevitabilmente le manette.

Furto in un’auto parcheggiata in Via Ludovisi

Il malvivente è entrato in azione in Via Ludovisi, strada situata nell’omonimo rione della Capitale, riuscendo a portare via dalla macchina uno zaino che era custodito all’interno. Beccato dai poliziotti ha quindi provato a fuggire ma non è andato molto lontano come detto.

Arrestato giovane ladro italiano a Roma

Il ladro è un classe 1992 italiano già gravato da alcuni precedenti di Polizia. I poliziotti, una volta immobilizzatolo, hanno proceduto all’arresto. La refurtiva invece è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

