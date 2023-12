Roma: ruba il cellulare al paziente ricoverato al pronto soccorso, arrestato 43enne

‘Manolesta’ in azione al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata a Roma. Un uomo ha rubato il cellulare ad un paziente e poi ha provato a scappare. Fermato dai Carabinieri.

Non solo il disagio di essere ricoverati in Ospedale peraltro sotto Natale, in più anche la ‘beffa’ di accorgersi che il proprio cellulare non c’è più. Svanito nel nulla, forse dopo un attimo di distrazione. E’ questo quanto accaduto ad una persona all’interno del Policlinico di Tor Vergata che si è vista sfilare con destrezza lo smartphone da un 43enne romano. Un fenomeno, purtroppo, non nuovo alle cronache.

Ma le altre persone presenti, tra cui i pazienti, hanno immediatamente allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

L’arresto del ladro: è un 43enne romano

I Militari – provenienti dalla Stazione di Roma Tor Vergata – sono riusciti in poco tempo ad intercettare il malvivente che nel frattempo aveva provato ad allontanarsi. Il suo tentativo di fuga è stato però stroncato sul nascere considerando che i Carabinieri lo hanno bloccato poco dopo.

Si tratta di un romano di 43 anni con precedenti, che in mano aveva ancora il telefono trafugato al paziente. Telefono che, espletate le formalità di rito, è stato restituito al legittimo proprietario. Per quanto riguarda il 43enne invece, quest’ultimo è stato – inevitabilmente – arrestato: ora dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.

