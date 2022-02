Roma, rubano l’auto con dentro il cagnolino addormentato: l’appello disperato per ritrovare Luna

Rubata un’auto con dentro un cagnolino femmina. E’ successo tutto in una manciata di secondi: un uomo è sceso dalla sua auto, in via della Bufalotta, nei pressi di Piazza Montegennaro, a Roma. La zona è quella della Bufalotta, Vigne Nuove. E’ sera, sono circa le 21:30. Il cane si è addormentato e il padrone deve solo acquistare le sigarette al distributore automatico che si trova nella parete del bar tabacchi.

Roma: rubata auto con dentro un cane, l’appello per ritrovare Luna

L’uomo ha parcheggiato proprio davanti al bar-tabaccheria, ha chiuso lo sportello e si è girato per infilare la banconota per le sigarette. In quel momento sente il motore di un’auto. Non realizza subito, ma quando si gira si accorge che a partire è la sua macchina, una Mitsubishi Pajero blu scuro targata ZB571AG. In quei pochi secondi qualcuno è entrato nella vettura, ha messo in moto e si è dileguato in direzione fuori Roma, lasciandolo lì, inebetito.

All’interno dell’auto è rimasto il cane, del quale forse il ladro non si è accorto proprio perché la bestiola dormiva. Nella macchina c’erano anche il telefonino e il tablet del malcapitato. Ad aiutarlo una collega, Nicoletta. Chiunque vedesse Luna, la cagnolina rubata insieme all’auto, può chiamare Nicoletta al numero 3473051956. E’ importantissimo ritrovare il cagnolino, che sarà spaventatissimo da questa situazione. Si chiede massima condivisione!

Aggiornamento ore 10:20

Il cane è stato ritrovato in via Sergio Tofano: era ancora all’interno dell’auto, che è stata abbandonata in fondo alla strada. Il ritrovamento è stato effettuato pochi minuti fa dai carabinieri. Luna è in buone condizioni di salute.