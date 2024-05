Roma, rubata l’attrezzatura alla compagnia Nogravity, a rischio la data al teatro Olimpico | Lanciata raccolta fondi

Disavventura per il gruppo NoGravity vittima di un furto con danni per migliaia e migliaia di euro, con in più l’ulteriore beffa di vedere compromessa una delle date della tournée romana. “Non abbiamo più niente”, queste le parole, amare, rilasciate dagli artisti. Secondo quanto ricostruito alla compagnia sarebbe stato rubato il furgone che conteneva tutta l’attrezzatura di scena: specchi giganti, luci, mixer, attrezzature, costumi, e così via, per un danno stimato in circa 100.000 euro. Un vero e proprio dramma insomma.

“A rischio la data al teatro Olimpico”: lanciata raccolta fondi

“Il 14 maggio dobbiamo essere pronti per il pubblico al Teatro Olimpico di Roma ma non abbiamo più niente: ci è stato rubato il nostro furgone con dentro tutto il nostro materiale teatrale, comprato pian pianino e con sacrifici nei nostri venti anni di carriera”, dichiara la compagnia di performer.

“Siamo in ginocchio, ci rimane solo una grande tristezza, ma anche la voglia di ricominciare da capo”, scrivono dal gruppo. Così, per cercare di salvare intanto l’appuntamento di Roma di metà maggio, a poco meno di due settimane dallo show, il gruppo artistico ha deciso di lanciare una raccolta fondi sul noto portale GoFundMe con lo scopo di “riacquistare parte di quanto perso a causa del furto“.

Raccolti 1.700 euro in due giorni

L’inizio, in tal senso, sembra promettente considerando che l’iniziativa ha già ricevuto oltre 1.700 euro in due giorni (la raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/nogravity-dance-ce-la-fara). Per quanto riguarda la data del 14 maggio a Roma, in scena era previsto lo spettacolo danzante “La Divina Commedia“:

“Un vostro piccolo supporto può aiutarci a rimetterci in piedi! Possiamo riuscire ad esserci ancora sul prossimo palcoscenico. Se ci aiuterete potremo comprare l’attrezzatura che ci serve a teatro il 14 maggio. Possiamo farcela, tutti insieme”

La compagnia NoGravity

Recentemente il gruppo di performer è impegnato anche nel parco divertimenti a tema Cinecittà World – sempre a Roma – dove mette in scena lo spettacolo “Incanto”, un inedito show ideato e diretto da Emiliano Pellisari, che porta gli spettatori in uno straordinario viaggio attraverso i quadri più iconici della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars. Le loro tecniche, che li hanno resi famosi in tutto il mondo, sono in grado di lasciare il pubblico col fiato sospeso con balli e coreografie uniche nel loro genere.