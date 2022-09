Roma. Sale su una gru a 50 metri di altezza per protesta: operaio rischia la vita

Sale su una gru per protesta rischiando la vita. E’ successo questo pomeriggio alle 12.20 circa in via di Villa Bonelli a Roma.

Leggi anche: Calci, pugni e bottigliate per una sigaretta: paura per due ragazze

Sale a 50 metri di altezza per protesta

Un operaio è salito per protesta su una gru da cantiere a circa 50 metri di altezza. I Vigili del fuoco con manovre Saf sono riusciti a raggiungere l’uomo e a convincerlo a scendere in sicurezza sotto la loro assistenza dopo circa 3 ore. Sul luogo le squadre 11A, 71, 3A, SAF e CarroTeli.

L’uomo è stato affidato alle cure del 118 dopo tre ore di intervento da parte dei vigili del fuoco.