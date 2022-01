Roma, sale su un’impalcatura per suicidarsi: salvato in extremis

Aveva deciso di togliersi la vita e, per farlo, aveva scelto di buttarsi giù dal ponteggio che ricopriva un palazzo nella zona della Stazione Trastevere. Quell’impalcatura gli era sembrata perfetta per arrampicarsi fino in alto e avere così modo di fare il salto necessario per porre fine alla sua esistenza.

Ma, proprio negli istanti in cui l’uomo guarda verso il basso e sceglieva il momento giusto per farla finita, degli “angeli custodi”, sotto forma di una pattuglia in borghese della Polizia di Stato, hanno salvato letteralmente la vita a quell’uomo.

Sale su un’impalcatura per suicidarsi: salvato da poliziotti in borghese

E’ successo questa mattina a Roma, poco dopo le 10:00. Gli agenti del XI Distretto San Paolo, mentre stavano svolgendo delle indagini nei pressi della Stazione Trastevere, sono stati raggiunti da un cittadino il quale li ha avvisati che, a poca distanza, sopra un ponteggio edile, un uomo era in atteggiamenti che destavano preoccupazione.

I poliziotti, senza perdere tempo, si sono arrampicati velocemente sull’impalcatura. Sono arrivati in cima proprio nell’attimo in cui l’uomo stava per compiere l’insano gesto, riuscendo, con non poca difficoltà, a salvarlo. L’uomo è stato poi assistito dal personale del 118 che nel frattempo la Sala Operativa aveva allarmato e fatto arrivare sul posto in pochissimo tempo.